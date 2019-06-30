В Кривом Роге на соседних округах с актером "Квартала 95" "Юзиком", Юрием Корявченковым, который баллотируется от партии "Слуга народа", идут двое его родственников. Об этом пишет политический эксперт Николай Мельник в Facebook.

Сам Юрий Корявченков - кандидат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" по округу №33 в Кривом Роге.

По округу №31 - Владимир Захарченко,который, как пишет Мельник, является двоюродным братом матери Юрия Корявченкова. "Бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии", - пишет о нем Мельник.

Родился 27 в городе Кривой Рог гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по безопасности, ООО "Завод буровой техники" ДСД ", член политической партии "Слуга народа", живет в Кривом Роге", - сообщается на сайте ЦИК.

По округу №32 - от "Слуги народа" идет Елена Криворучкина, которая, как утверждает Мельник, кума и подруга супруги Юзика. Официальных ведомостей на сайте ЦИК о ней немного: "родилась в городе Кривой Рог, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры экономики и предпринимательства, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует".

Напомним, что кандидатов от "Слуги народа" обязали голосовать в Раде лично, но по команде партии.

Как сообщала "Страна", в проходной части списка "Слуги народа" оказался родственник Кернеса.