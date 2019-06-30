Американская компания Apple в Китае наладила производство новых компьютеров Mac Pro, которые ранее собирались лишь в США. Об этом передает The Wall Street Journal.

Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc, которая расположенна вблизи Шанхая, где находятся и другие поставщики Apple.

Отмечается, что Mac Pro, стоимость которых достигает 6 тысяч долларов, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple, однако сам факт принятия компанией решения о переносе производства очень важен, отмечают эксперты.

Apple производит основную часть своей продукции в Китае, и эскалация торгового спора США и Китая может создать ей серьезные проблемы, отмечают эксперты.

Напомним, что Apple потеряла миллиарды долларов после ухода легендарного дизайнера Джони Айва.

Также Apple перенесет производство из Китая из-за торговых санкций США.