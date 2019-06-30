На следующей неделе в Украине ожидается жаркая сухая и солнечная погода. Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 1 июля, в Украине температура снова поднимется за +30 градусов и продержится до 2 июля, а со среды жара начнет смещаться на юг.

"В Киеве понедельник будет жарким, сегодня вдыхаем, а выдыхаем уже третьего июля, когда температура воздуха вновь понизится. Завтра в столице - ясно, во вторник - местами дождь, гроза", - сообщает синоптик.

Фото: facebook.com

Напомним, в Европе из-за рекордной жары уже погибли восемь человек. Четыре человека скончались во Франции. Еще по два человека погибли в Испании и Италии.

Также мы сообщали, что синоптик опубликовала карту, как вся Европа даже вечером изнывает от адской жары.