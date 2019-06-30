Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие удары в давке, которая произошла в воскресенье во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным ресурса, Гришэм участвовала в небольшой стычке с представителями СМИ, сопровождавшими Ким Чен Ына, и получила синяки.

Напомним, что Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном, став первым президентом США, который зашел на территорию КНДР. Он пересек демаркационную линию, разделяющую две Кореи, по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, пожал ему руку и назвал переход границы "большой честью". Затем лидеры двух государств провели часовую встречу.

Также мы сообщали, что в КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.