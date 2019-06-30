США и КНДР договорились продолжить зашедшие в тупик переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом после переговоров сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Associated Press.

После переговоров Трамп заявил, что обе стороны согласились назначить команды переговорщиков, которые встретятся в течение нескольких недель для продолжения ядерных переговоров. Возглавлять американскую команду будет нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

Трамп также отметил, что надеется на достижение всеобъемлющего соглашения, но предупредил, что "скорость не является целью". "Мы не стремимся скорости. Мы стараемся сделать все правильно", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также добавил, что санкции в отношении Северной Кореи остаются в силе, но возможно их могут ослабить. Напоследок, президент США высказал идею визита лидера КНДР в Вашингтон.

Напомним, что Трамп и Ким Чен Ын провели часовую встречу.

Также пресс-секретарю Белого дома наставили синяков во время встречи Трампа и Ким Чен Ына.