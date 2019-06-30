Вечером 29 июня в Херсонской области мать нашла 9-летнюю дочь повешенной на дверной ручке ванной комнаты. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

"ЧП произошло в одном из населенных пунктов Белозерского района. Полицейские выяснили, что около 18:30, мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную закрыты изнутри. Женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили двери и увидели тело дочери, которая висела на дверной ручке", - сказано в сообщении.

Глава районной полиции Александр Гайдук сообщил, что полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей. Также проверяют наличие у погибшей аккаунтов в социальных сетях.

"Предварительная правовая квалификация п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой самоубийство. Ведется следствие", - отметили в полиции.

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