В МАУ подняли цены за выбор места при бронировании или изменении места во время онлайн-регистрации по билетам экономического класса, которые не включают эту услугу. Об этом передают Аvianews.

Изменение по большинству позиций составило 1 евро за исключением выбора мест в аварийных рядах на дальнемагистральных рейсах, где расценки увеличились на 5 евро.

Отметим, что сейчас диапазон цен за выбор или изменение места находится в пределах 4-12 евро для внутренних рейсов, 5-16 евро для среднемагистральных рейсов и 10-45 евро для дальнемагистральных рейсов.

Также сообщается, что если пассажир летит с пересадкой и хочет выбрать место, услугу необходимо будет оплачивать для каждого отдельного рейса.

Напомним, что МАУ начнет возить людей на автобусах.

Также МАУ отказалась возить пассажирку, устроившую дебош на рейсе Барселона-Киев.