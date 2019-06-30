32-летняя певица Анастасия идет на выборы в Верховную Раду, как кандидат-мажоритарщик от партии Батькивщина в Виннице. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Приходько зарегистрирована кандидатом одномандатного избирательного округа №11 в Виннице от партии Батькивщина.

"Образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, не судима, субъект выдвижения - политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина", - говорится в основных ведомостях о кандидате на сайте ЦИК.

Приходько объявила, что пойдет на выборы вместе с Тимошенко в октябре прошлого года.

Ранее "Страна" писала, кто ведет борьбу за мандаты в мажоритарных округах Киева.

А также, кто идет в Раду по мажоритарке на Западной Украине.