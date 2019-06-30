Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в южнокорейской части демилитаризованной зоны. Она продолжалась около часа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до границы. После чего северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину.

Всего лидеры страны общались около часа, что было значительно больше, чем предполагалось. По итогам встречи Трамп заявил, что озвучил Ким Чен Ыну идею поездки в Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - отметил глава Белого дома по итогам переговоров с северокорейским лидером.

Напомним, что Трамп встретился с Ким Чен Ыном, став первым президентом США, который зашел на территорию КНДР.

Также В КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.