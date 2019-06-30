Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что войска с российской стороны из района Станицы Луганской были отведены. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сообщил второй президент Украины.

Он добавил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение".

26 июня Украина начала отведение войск на Донбассе. Впервые за три года ВСУ отошли с занимаемых позиций не вперед, а назад. Это произошло в Станице Луганской – городке, который расположен от центра Луганска всего в 30 километрах и граничит с Жовтневым районом бывшей областной столицы.

Ранее "Страна" разбиралась, означает ли отвод войск на Донбассе начало мирного процесса.

Как сообщала "Страна", подразделения ВСУ отошли на 500 метров, сепаратисты - на 1,5 километра.