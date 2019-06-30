Каменских пожаловалась, что ужасно заболела из-за работы, но Потап ей помог
Известная украинская певица Настя Каменских заболела. О чем сообщила своим поклонникам в Instagram.
"Я ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера (29 июня - Ред.) у меня был единственный выходной и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день", - написала певица.
На опубликованном фото Каменских стоит с мужем Алексеем Потапенко (Потапом), при этом певица закрывает лицо рукой.
В комментариях пользователи сети желали скорого выздоровления девушке, отмечая, что они с мужем красивая пара.
Фото: Instagram
Ранее "Страна" сообщала, что Настя Каменских опубликовала голое фото из супружеского ложа.
Также Каменских выступила на дне рождения Метинвеста в том же ресторане, где выходила замуж. Фото.
Напомним, что Каменских и Потап разъехались по разным концертам уже через неделю после свадьбы.