Известная украинская певица Настя Каменских заболела. О чем сообщила своим поклонникам в Instagram.

"Я ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера (29 июня - Ред.) у меня был единственный выходной и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день", - написала певица.

На опубликованном фото Каменских стоит с мужем Алексеем Потапенко (Потапом), при этом певица закрывает лицо рукой.

В комментариях пользователи сети желали скорого выздоровления девушке, отмечая, что они с мужем красивая пара.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что Настя Каменских опубликовала голое фото из супружеского ложа.

Также Каменских выступила на дне рождения Метинвеста в том же ресторане, где выходила замуж. Фото.

Напомним, что Каменских и Потап разъехались по разным концертам уже через неделю после свадьбы.