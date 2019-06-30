30 июня состоялся исторический момент - первый в истории действующий президент США вступил на территорию КНДР. Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает CNN.

Встреча президентов началась в Пханмунджоме. Трамп и Ким Чен Ын поприветствовали друг друга и пожали руки. Затем Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.

Сам глава США назвал это великой честью. Также он предложил своему лидеру КНДР посетить США.

"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом США, который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - сказал Ким Чен Ын.

После небольшого разговора президенты отправились в здание для переговоров, Дом свободы, и продолжили встречу там.

Лидеры США и КНДР провели уже два саммита. Первая встреча состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. На ней был подписан документ, обязывающий КНДР провести денуклеаризацию в обмен на отмену санкций.

Второй саммит в Ханое в конце февраля 2019 года закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

После провальной встречи в Ханое, Ким Чен Ын хочет провести третий саммит с Трампом.