В воскресенье, 30 июня, в столице Бельгии Брюсселе пройдут выборы президента Еврокомиссии. Также должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС, передает Deutsche Welle.

Перед началом саммита пройдут консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск должен впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Также представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно - члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссия планирует приостановить безвиз для некоторых стран.

Также Еврокомиссар по правам человека Дуня Миятович решила посетить Крым.

Напомним, что названа дата, когда Еврокомиссия собирается продлить экономические санкции против России.