В Черкассах поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала, из-за чего было эвакуировано 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Минирование" вокзала произошло 29 июня. Полицейские обследовали помещения и территорию вокзала , взрывоопасные предметы обнаружены не были. Правоохранители также добавили, что обычное движение поездов не было нарушено.

В результате следственных действий было установлено, что "минером" оказался местный житель. После установления его местонахождения злоумышленника задержали.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, продолжается досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Напомним, что в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".

Также в Киеве сообщили о минировании Конституционного суда, где решается судьба роспуска Рады.