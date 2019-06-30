В воскресенье, 30 июня, в Украине проходят выборы в 66 объединенных территориальных громадах. Об этом в Facebook сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Парламентские предвыборные гонки – конечно, важно, но сегодня - главные выборы - выборы в ОТГ! Сегодня рождаются еще 66 общин с новыми полномочиями и возможностями", - сказано в сообщении

По его словам, жители тергромад изберут "менеджеров и управленцев, с которыми вместе будут строить свое будущее – успешное и европейское".

Зубко добавил, что первые выборы депутатов и мэров местных советов в ОТО пройдут в 19 областях Украины. В частности, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области.

Еще сегодня пройдут дополнительные выборы депутатов 30 местных советов (14 сельских, 16 поселковых), которые присоединяются к ОТГ. В частности, в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Фото: Facebook

Напомним, что экс-президент призвал не пускать в Украину наблюдателей-россиян от Совета Европы.

Также по округу в Киеве на выборы пойдет двукратный чемпион НБА из Лос-Анджелес Лейкерс.