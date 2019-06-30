В Европе из-за рекордной жары уже погибли восемь человек. Четыре человека скончались во Франции. Еще по два человека погибли в Испании и Италии, передает AFP.

Во Франции о первом смертельном случае сообщили еще 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который выполнял свою работу при температуре воздуха 35 выше ноля. Также медики пытаются спасти жизни еще нескольким лицам, которые из-за жары попали в больницы.

Отметим, что 28 июня во Франции были зафиксированы сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтьо, расположенной в южном департаменте Гар метеорологи зафиксировали температуру воздуха в +45,9.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в последний день июня.

Также синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется июль.