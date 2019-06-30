В СБУ сообщили, что одного из освобожденных из плена т.н. "ЛДНР" украинца, Дмитрия Великого, передали военной прокуратуре из-за подозрений в дезертирстве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ установила, что один из граждан, уволенных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы)", - говорится в сообщении.

В СБУ указали, что после прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность Дмитрию Великому встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области, после чего он был передан следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело. Решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой.

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