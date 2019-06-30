Сегодня, 30 июня, в ЦИК пройдет совещание уполномоченных представителей партий, где будут рассматривать вопрос очередности размещения политических сил в избирательном бюллетене. Об этом передает пресс-служба ЦИК.

"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которую приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении.

Ээтот созыв этого совещания связан с решением Верховного Суда от 29 июня, которым ЦИК была обязана зарегистрировать кандидатов в народные депутаты от политической партии Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.

Напомним, что ЦИК Украины зарегистрировал почти сотню кандидатов в депутаты от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

Также в ЦИК утвердили бюллетени для голосования на выборах в парламент.