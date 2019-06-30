В Украине из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром. Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

"Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром! Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италии", - говорится в сообщении.

Бари - приморский город в Южной Италии. Это один из крупнейших городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Чорноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн.

Фото: Facebook

Напомним, что паромный пункт пропуска на границе с Румынией "Орловка" готов к работе.

Также Керченская паромная переправа остановилась после запуска грузовиков через Крымский мост.