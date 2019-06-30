Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день июня
В воскресенье, 30 июня, в Украине будет жаркая и солнечная погода, но в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
По прогнозам синоптиков ливни ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Температура воздуха на востоке поднимется до 22-24 градусов, на западе будет еще жарче - 28-30.
На остальной территории Украины ожидается небольшая облачность и 23-26 градусов.
В Киеве в последний день июня температура днем составит 24-26 градусов, ночью 12-14, ветер западный, 5-10 м/с.
Фото: Укргидрометцентр
Напомним, что синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется июль.
Также синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в последний день июня.
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