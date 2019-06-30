В воскресенье, 30 июня, в Украине будет жаркая и солнечная погода, но в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков ливни ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха на востоке поднимется до 22-24 градусов, на западе будет еще жарче - 28-30.

На остальной территории Украины ожидается небольшая облачность и 23-26 градусов.

В Киеве в последний день июня температура днем составит 24-26 градусов, ночью 12-14, ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется июль.

Также синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в последний день июня.