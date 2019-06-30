Американская компания SpaceX намерена в 2021 году запустить первую коммерческую миссию своего космического корабля Starship. Об этом заявил вице-президент компании Джонатан Хофеллер, передает Space News.

"Мы уже обсуждаем это с тремя разными клиентами, речь идет уже о первой миссии. Это все телекоммуникационные компании", - сообщил он.

Отметим, что супер-тяжелая ракета-носитель Super Heavy разрабатывается для перевозки 20-тонных грузов на геостационарную орбиту и более 100 тонн на низкую околоземную орбиту, чтобы стать первой ступенью амбициозного проекта.

Оборудованная девятиметровым обтекателем полезной нагрузки, система запуска предназначена для перевозки экипажа и ресурсов на Луну и Марс, но на первых этапах также станет следующим транспортным средством SpaceX, которое отправляет спутники на орбиту вокруг Земли.

Хофеллер добавил, что SpaceX планирует сделать несколько тестовых полетов перед использованием системы запуска следующего поколения для спутников. Испытательный некоммерческий полет к орбите может состояться до конца этого года.

19 ноября 2018 года Маск объявил в Твиттер о переименовании BFR в Starship, но затем пояснил, что Starship или Звездный корабль - это собственно космический корабль или верхняя ступень, а Super Heavy или Сверхтяжёлый - ракетный ускоритель, необходимый для преодоления значительной силы притяжения Земли.

Целью компания SpaceX обозначила запуск этой технологической загадки с грузом на Марс в 2022 году, за которым последует пилотируемый полёт BFR в 2024 году, но изменилось не только название корабля, но и его назначение.

Добавлены различные опции грузоподъёмности (малая, тяжёлая или нулевая) с размещением грузового отсека в передней части корабля. Планируются различные модификации версии корабля: с экипажем (BFR crew), грузовая (BFR cargo) и заправочная (BFR tanker).

Планируется, что в случае успешной разработки BFR заменит все существующие ракеты и космические транспортные системы SpaceX (Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon) уже в начале 2020-х годов.

Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск призвал оккупировать Марс и прикрепил фото Луны.

Также SpaceX рассказала об одноступенчатой ракете Starship, которая будет перевозить пассажиров.