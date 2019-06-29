Из испанской "Малаги" в донецкий "Шахтер" вернется аргентинский нападающий с украинскими корнями Густаво Бланко Лещук. Переход 27-летнего футболиста состоится уже в ближайшее время, передает портал Eldesmarque.

Отмечается, что аргентинец присоединится к "горнякам" 3 июля на сборе в Австрии. На данный момент у "Малаги" есть опция выкупа Бланко Лещука за 2,5 миллиона евро, но клуб не готов потратить такую сумму на трансфер.

В прошлом сезоне футболист провел за испанскую команду 41 матч, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.

Фото: Football.ua

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты узнали, где и какие футболисты Шахтёра будут играть у нового главного тренера.

Также игрок донецкого Шахтера перешел на сезон в венгерский Ференцварош к Сергею Реброву.