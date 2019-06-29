NASA готовится в 2022 году отправить зонд на так называемый "золотой" астероид Главного пояса, известный также как Психея. Об этом сообщает Oil Price.

Согласно расчетам, полет до орбиты астероида продлится до 2026-2027 года, а само пребывание на Психее займет более 20 месяцев.

Проект NASA носит такое же название, как и астероид. В рамках Psyche планировалось запустить зонд в октябре 2023 года и после гравитационных манёвров около Земли в 2024 году и около Марса в 2025 году прибыть к астероиду в 2030 году, чтобы через год после прибытия зонд мягко опустился по спиральной орбите почти на поверхность астероида - максимальное сближение составит 105,5 км.

Однако после дополнительных расчётов в NASA решили отправить зонд к астероиду уже в 2022 году, что позволит не использовать тепловые щиты и не совершать гравитационный манёвр у Земли, а зонд при этом достигнет астероида на 4 года раньше в 2026 году, совершив лишь один гравитационный манёвр у Марса в 2023 году.

Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования: ультраспектрального томографа, гамма-лучевого и нейтронного спектрометра и магнитометра.

Но больше ученых в исследовании космического тела заинтересованы промышленники. По предварительным подсчетам как раз на этом астероиде, который представляет из себя эллипсоид с размерами 214×181×145 км, находятся колоссальные залежи платины, железа, никеля и золота суммарной стоимостью на 700 квинтиллионов долларов.

Отмечается, что этих денег хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.

При этом в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную, но некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах - перспективная индустрия.

"Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными. Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги", - сообщил основатель британской компании Asteroid Mining Company Митч Хантер-Скуллион.

Asteroid Mining планирует начать добычу в космосе к 2030 году. Однако эксперты считают, что бурение астероидов и новая золотая лихорадка могут привести к краху мировой экономики.

По мнению Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, ежегодно компании приносят на рынок около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что человечество может добыть в космосе.

По оценке аналитиков из Allied Maket Research, к 2025 году бюджет программ по добыче ископаемых на астероидах достигнет отметки в 3,8 миллиарда долларов за счет государственных и частных инвестиций.

Уже сегодня Morgan Stanley оценивает мировую космическую экономику в $350 миллиардов, а уже к 2040 году она вырастет до космических $2.7 триллионов.

Напомним, что американские ученые из NASA обнаружили признаки жизни на Марсе.

Также NASA планируют возобновить полеты на Луну в 2020 году.