Летом в Киеве будет наблюдаться высокий уровень загрязнения воздуха. Глава управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан советует горожанам избегать мест массового скопления автотранспорта, передает "Обозреватель".

"В группе риска дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь – легких, с бронхиальной астмой. Им не рекомендуется находиться в жаркую пору в местах скопления автотранспорта. Что касается парков, скверов, территорий жилой застройки, где есть допуск автотранспорта, воздух там абсолютно соответствует стандартам", – предупредил он.

Чиновник назвал места, что превышений загрязнений нет.

"Мы можем говорить о замерах воздуха в приземном слое атмосферы возле автомагистралей. 21 стационарная точка измерений обустроена и работает круглосуточно в Киеве. Что касается замеров, которые делает лабораторный центр Минздрава в парках, скверах, то там любых превышений нет", – пояснил Рубан.

Напомним, что власти Киева предупредили об угрозе загрязнения воздуха из-за сильного пожара на складах.

Также названы улицы Киева с самым загрязненным воздухом.