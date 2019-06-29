30 июня киевское "Динамо" улетает на тренировочный сбор в Австрию в составе 28 игроков. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Не отправится на сборы датчанин Миккель Дуэлунд. Сейчас он выступает на чемпионате Европы U-21. Он присоединится к команде позже.

Кроме того, с командой не полетят бразильский защитник Сидклей и форвард "Олимпика" Матар Дийе, который находился в "Динамо" на просмотре.

В Австрии киевляне сыграют с румынским "Ботошани" (4 июля), австрийским "Ваккером" (5 июля), греческим "Олимпиакосом" (8 июля), английским "Брентфордом" (13 июля) и австрийским "Швацом" (14 июля).

На 21 июля "Динамо" запланирован контрольный матч с новичком Премьер-лиги "Колосом".

Напомним, что Динамо подписало контракт с защитником сборной Украины.

Также в "Милане" решили приобрести защитника киевского "Динамо".