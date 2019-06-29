В Тбилиси возобновились протестные митинги, которые возглавила жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс. Об этом сообщает "Интерфакс".

Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Жена Саакашвили идет в первых рядах протестующих.

"Гахария должен уйти в отставку, правительство уже не имеет никакого доверия и должно уйти в отставку целиком. Должны быть проведены как можно скорее досрочные выборы. Режим Иванишвили должен закончиться. Разумеется, все это от начала до конца их ответственность – какое оружие использовали, чем стреляли в людей, сколько человек стали инвалидами, сколько ослепли и все это против мирных демонстрантов, без предупреждения", - заявила Сандра Рулофс на митинге, передает "Грузия онлайн".

На акцию в субботу, 27 июня, вышло в разы больше членов бывшей партии власти "Единое национальное движение", мобилизовавших своих сторонников из регионов Грузии.

Сообщается, что около 3 тысячи человек собрались у здания филармонии и маршем направились к зданию парламента. Многие из них в руках держали флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии "Европейская Грузия".

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков. Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование - отставка главы МВД.

В "Марше свободы", который проходил по проспекту Руставели, по мнению независимых наблюдателей, приняли участие от 5 до 7 тысяч человек.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались после силового разгона полицией в ночь на 21 июня митинга. В столкновениях пострадали 240 человек, среди них 80 полицейских.