В Днепре бизнесмен Александр Петровский, который известен в определенных кругах как "Нарик", участвовал в написании нового Свитка Торы в ходе торжественной церемонии с участием Главного раввина Израиля Давида Лау и Главного раввина Днепра Шмуэля Каминецкого.

Как сообщает сайт еврейской общины Днепра, церемония начала написания нового Свитка Торы проходила в конференц-зале общины на 18-м этаже центра "Менора". Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий отметил, что это уже шестой свиток, который создается по инициативе Реувена (Вячеслава Львовича) Капустина.

В свою очередь Капустин отметил, что он и его партнеры не намерены останавливаться, и анонсировал, что седьмой Свиток будет подарен в Израиль, в распоряжение Главного раввина Давида Лау.

Отметим, что Александр Петровский получил широкую известность во время получения Украиной Томоса. Его называли одним из главных "локомотивов" процесса получения. Якобы он приложил немалые (в том числе и финансовые) усилия для того, чтоб Вселенский патриархат даровал Томос.

В начале года Петровский регулярно появлялся на ключевых мероприятиях по Томосу, включая его вручение в Стамбуле. "Страна" уже подробно писала о том, кто такой "Нарик" и какова его роль в становлении Православной церкви Украины.

Тем более странным выглядит нынешние фото, где Нарик в кипе пишет вместе с раввином Тору - священную книгу иудеев.

С другой стороны, следует отметить, что новый президент Украины Владимир Зеленский (в отличие от своего предшественника) совершенно равнодушен к церквоным делам. Зато большое влияние в стране приобрел видный член днепровской еврейской общины Игорь Коломойский.

Не исключено, что именно этим и объясняется неожиданная смена духовных ориентиров авторитетного днепровского бизнесмена.

Фото: djc.com.ua

Напомним, что Филарет наградил "Нарика" редким орденом святого Михаила. Фото.

Также в Днепре на территории Управления СБУ построили часовню за деньги "Нарика".

Ранее "Страна" сообщала, что суд запретил называть днепровского авторитета Петровского Нариком.