Украинский голкипер Андрей Лунин может уйти из Реала в Бетис из-за Зидана и Фонсеки
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить футбольную карьеру в "Бетисе". Об этом передает портал Eldesmarque.
Фото: Football.ua
По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не нуждается в 20-летнем украинском голкипере и не планирует делать его вторым вратарем своей команды.
В то же время, как "Бетису" нужна замена голкиперу Пау Лопесу, который в ближайшее время может перейти в итальянскую "Рому", которую возглавил хорошо знакомый украинским любителям футбола Паулу Фонсека.
На данный момент Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.
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