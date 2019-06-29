Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить футбольную карьеру в "Бетисе". Об этом передает портал Eldesmarque.

Фото: Football.ua

По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не нуждается в 20-летнем украинском голкипере и не планирует делать его вторым вратарем своей команды.

В то же время, как "Бетису" нужна замена голкиперу Пау Лопесу, который в ближайшее время может перейти в итальянскую "Рому", которую возглавил хорошо знакомый украинским любителям футбола Паулу Фонсека.

На данный момент Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.