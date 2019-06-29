50-летняя жительница Падуи (Италия) провела в застрявшем лифте 27 часов. Из-за рекордной жары она могла умереть, однако ее спасло вино. Об этом сообщает издание "Corriere del Veneto".

Утром в пятницу итальянка, которая живет одна в центре Падуи, решила перенести в подвал коробку вина. Но лифт, в котором она спускалась, внезапно остановился между этажами.

У женщины не было с собой сотового телефона. Кроме того, старый лифт не оборудовали системой аварийного вызова диспетчера. Женщина пыталась позвать кого-то на помощь, однако никто ее не услышал.

Из-за сильной жары кабина лифта быстро нагрелась. Чтобы не умереть от духоты и обезвоживания, узница принялась пить вино.

В конце концов, после более чем суточного заточения женщину спасла ее дочь. Девушку обеспокоило, что мать долго не брала телефон. Дочь приехала в дом родительницы, услышала ее крики и вызвала пожарных. Женщину благополучно извлекли из лифта. Помощь врачей ей не понадобилась.

Издание "Corriere del Veneto" напомнило своим читателям, что в Падуе это не первый случай со старым лифтом. Год назад супружеская пара застряла на 15 часов и не могла вызвать помощь, так как не было аварийной кнопки.

Ранее "Страна" сообщала о спасении в Белой Церкви мальчика, чья рука застряла в чугунной батарее.

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