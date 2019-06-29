Во время сильного дождя, который ранее накрыл Киев, в районе станции метро "Академгородок" затопило улицы и магазины. Телеграм-канал "Киев Оперативный" опубликовал фото затопленного помещения.

"После вчерашнего потопа на Академгородке поплыл Watsons", - сказано в сообщении.

Фото: Затопленный магазин

Ранее "Страна" сообщала, что 27 июня в Киеве после изнуряющей духоты пошел дождь, температура упала до +26 градусов. Также по столице объявили штормовое предупреждение.

Позже около 300 коммунальщиков ликвидировали последствия мощного ливня с град, который сегодня накрыл столицу. К работам привлекали 48 бригад.

Также в Киеве второй раз за день накрыло мощнейшим ливнем. В результате на улицах - потоп, ливневки не справлялись с количеством воды.