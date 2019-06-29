29 июня ГБР и СБУ конфисковали на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований.

Следователи территориального управления ГБР в Хмельницком совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли незаконный ввоза на таможенную территорию Украины сигарет. Табачные изделия были произведены в других странах.

По предварительной информации, сигареты известных мировых брендов без акцизных марок контрабандисты распространяли при содействии сотрудников правоохранительных органов. Товар сбывался на черном рынке Украины, а также нелегально переправлялся в страны Евросоюза.

Изъятая партия контрабанды. Фото: dbr.gov.ua

Во время обыска в одном из складских помещений в Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без акцизных марок. На автостоянке рядом с подозрительным складом нашли грузовики, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без таких марок.

Всего следователи ГБР и сотрудними СБУ провели 11 обысков автомобилей с прицепами и полуприцепами. В ходе обысков была изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам, сумма найденного товара составляет 70 млн. грн.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 204 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

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