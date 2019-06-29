Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов перешел в итальянский клуб "Лечче". Контракт украинца рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон, сообщает пресс-служба.

28-летний Шахов достался клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента. Украинец отказался продлевать контракт с греческим ПАОКом, в составе которого он оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок. В минувшем сезоне на счету Шахова 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Лечче в сезоне 2018/19 получил путевку в Серию А, при этом избежав матчей плей-офф за право повышения в классе.

Отметим, в составе юношеской сборной Украины U-19 Шахов выиграл Чемпионат Европы-2009. За национальную команду бывший днепрянин сыграл пока 5 матчей и забил 1 гол.

Фото: Евгений Шахов

Напомним, что "Днепр-1" подписал футболиста, забившего гол в финале чемпионата мира.

Также футболист Генрих Мхитарян женился на соотечественнице в Венеции. Фото.