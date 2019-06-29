Вечером 29 июня погода не принесла европейцам облегчения. На юго-западе Европы температура достигает +40 градусов Цельсия. Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Погодная карта Европы. 29 июня, 19:00 по Киеву. Фото: Facebook/ tala.didenko

Близко к вечеру, когда солнце уже не в зените, жара не собирается спадать. В Берлине температура держится на отметке +31 градус, в Лондоне - +32, в Париже - +35. Но хуже всего, по словам Диденко, мадридцам. В столице Испании столбик термометра застыл на отметке +40 градусов.

"Посмотрите, какой сейчас ад в большинстве стран Западной Европы и на Юге!

Уже вечер, а в Париже 35, Мадриде 40 градусов!

Но Лондон!! Вечером! + 32 + 33 градуса!

Мама дорогая..." - эмоционально комментирует ситуацию Диденко.

Ранее "Страна" рассказывала, какой, согласно прогнозам, будет погода в Украине в последний день июня.

Мы также писали о том, как Европа спасается от рекордной жары.