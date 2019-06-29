В субботу, 29 июня, в порт Одессы зашел высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma. Корабль примет участие в международных учениях Sea Breeze 2019, передает "Думская".

"Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром зашел в порт Одесса. Катамаран ошвартовался у причала 1к", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Yuma доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях. В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Фото: Думская

Ранее "Страна" сообщала, что в Черное море идет эсминец США, оснащенный крылатыми ракетами.

Также украинский фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел боевые учения в Черном море. Фото.