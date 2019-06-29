Опрос в социальных сетях выявил 50 самых привлекательных наций. Украинцы были признаны самыми сексуальными. На 9-м месте оказались англичане, на 45-м - американцы. Об этом сообщает английская газета "Daily Mail".

Авторы исследования спросили пользователей социальных сетей о самых сексуальных людях в мире. При этом уточнений понятия "сексуальный" не приводилось. Толкование слова осталось на усмотрение участников опроса.

Самыми сексуальными среди представленных в списке пятидесяти наций респонденты назвали украинцев. Следом за родиной Милы Кунис и Миллы Йовович следуют Дания (второе место) и Филиппины (третье место).

Мила Кунис - лидер многих списков самых сексуальных знаменитостей. Фото: Esquire

Последнюю строку списка заняли ирландцы. А американцы, подарившие миру огромное количество секс-символов, оказались всего сорок пятыми.

Опрос был проведен компанией "Big 7 Travel" среди 8500 пользователей социальных сетей.

Напомним, недавно в соцсетях поднялся шум по поводу фразы президента Владимира Зеленского, в которой он среди узнаваемых брендов Украины назвал и красивых женщин.

Ранее "Страна" писала о британских СМИ, которые предсказывали бум секс-туризма в Украину после прихода Ryanair.