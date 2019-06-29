Нового главу Николаевской областной государственной администрации ищут через соцсеть Facebook. Об этом в сети сообщил секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Давид Арахамия.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал он.

По словам Арахамии, задачи для кандидатов таковы: уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион, из прибрежной зоны сделать конфетку.

Возможных кандидатов он предлагал написать в комментариях.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине одобрили увольнение еще трех губернаторов, но назвали имя лишь одного.

Напомним, что Зеленский уволил губернатора Днепропетровской области и назначил нового.

Также Кабмин одобрил 8 кандидатов в губернаторы, которых предлагал Зеленский.