"Накидывайте, пожалуйста, кандидатов в комментах". У Зеленского ищут Николаевского губернатора через Facebook
Нового главу Николаевской областной государственной администрации ищут через соцсеть Facebook. Об этом в сети сообщил секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Давид Арахамия.
"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал он.
По словам Арахамии, задачи для кандидатов таковы: уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион, из прибрежной зоны сделать конфетку.
Возможных кандидатов он предлагал написать в комментариях.
Фото: Facebook
Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине одобрили увольнение еще трех губернаторов, но назвали имя лишь одного.
Напомним, что Зеленский уволил губернатора Днепропетровской области и назначил нового.
Также Кабмин одобрил 8 кандидатов в губернаторы, которых предлагал Зеленский.