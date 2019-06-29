В Германии осудили санкции, которые Евросоюз применяет против России. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, передает Hamburger Abendblatt.

По ее словам, санкции против России привели к тому, что российское государство смогло самостоятельно обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией.

Также немецкий политик отметила, что местные фермеры теперь не могут поставлять на российские рынки свои продукты. В связи с этим она призвала постепенно отменить санкции против России.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции признали, что с России могут снять санкции в любой момент.

Также преемница Меркель объявила, что Берлин продолжит антироссийские санкции.

Напомним, что возвращение России в ПАСЕ позволит депутатам РФ обойти персональные санкции ЕС.