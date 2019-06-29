Директор-распорядителя МВФ Кристин Лагард признала замедление мирового экономического роста и существование угроз для дальнейшего прогресса. Как сообщают "РИА Новости", об этом говорится в заявлении чиновницы, сделанном после ее встреч с главами государств на саммите G20 в японской Осаке.

По убеждению Лагард, глобальная экономика демонстрирует негативные тенденции.

"В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления роста, прогнозируемые риски остаются высокими", - отметила директор МВФ.

К главным рискам Лагард отнесла положение в торговле, в том числе война пошлин между США и КНР.

"Главный из этих рисков - торговля. Хотя возобновление торговых переговоров между США и Китаем следует приветствовать, те торговые пошлины, которые уже реализованы, сдерживают мировую экономику, и нерешенные вопросы вносят большую неопределенность относительно будущего", - заявила Лагард.

Ларагд считает что, лидерам "большой двадцатки" нужно вместе бороться с вызовами, чтобы создать условия для стабильности и роста.

Ранее "Страна" сообщала, что в интервью Financial Times накануне саммита в Осаке Путин заявил о крахе либеральной идеи.

Мы также писали о том, что после завершения G20 лидеры стран-участниц приняли совместное заявление. Главной мировой проблемой они назвали массовую миграцию.