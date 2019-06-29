На теледебатах в студии канала "Украина" 28 июня Юлия Тимошенко спросила Святослава Вакарчука, какова цена за кубометр газа для населения. Лидер "Голоса" так и не смог ответить на этот совсем не каверзный вопрос главы "Батькивщины".

Во время обсуждения коммунальных тарифов Тимошенко поинтересовалась у оппонента, в курсе ли он того, сколько обычные люди платят за газ.

"Нужно просто по справедливой цене отдавать газ, а не по цене в три раза выше. Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа? Вы знаете, сколько он стоит?", - спросила Тимошенко.

"Знаю", - ответил Вакарчук.

Однако не смог назвать конкретную цифру. Музыкант растерялся, так что ведущему дебатов Олегу Панюте пришлось подсказать: "Восемь пятьдесят".

Кроме того, на дебатах Тимошенко упрекнула своего визави в том, что он во время своего депутатствования не ходил на заседания Верховной Рады.

"Вы как депутат имели возможность подавать законопроекты, выступать с трибуны, защищать людей. Если за то длительное время, пока вы были в парламенте, вы не подали ни одного законопроекта, это говорит о том, что у вас не было идей... Вы же не ходили на заседания парламента, когда были депутатом", - сказала политик.

В целом было заметно, что Вакарчук откровенно "плавал", отвечая на ее вопросы и реплики.

Напомним, в одном из последних опросов предвыборных симпатий от 26 июня "Голос" набрал 8,4%, а "Батькивщина" - 7%.

Ранее "Страна" подвела итоги регистрации на досрочные парламентские выборы и рассказала об основных участниках предвыборного забега.