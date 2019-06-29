Прохожие заметили на улицах Москвы зеленого голубя и сделали видео с уникальной птицей
На улицах Москвы был замечен голубь с зеленым цветом перьев. Об этом передает издание "Москва".
Российские ветеринары отметили, что в Москве нет видов птиц, у которых было бы зеленое оперение.
"В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется", - подчеркнули они. При это добавив, что окрас птиц в течение жизни может меняться.
Также ветеринары сообщили, что птицы могут менять пестрый летний окрас на зимний белый, но ни один вид, проживающий в Москве, не меняет окрас на зеленый.
Напомним, что в Запорожье пожилая женщина превратила свою квартиру в голубятню. Видео.
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