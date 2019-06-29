Популярный телеканал Al Jazеera опубликовал отчетную статью, в которой рассказал об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова.

"Смерть репортера-расследователя, который раскрывал коррупцию, подчеркнула уязвимость активистов и журналистов, пытающихся привлечь к ответственности органы власти в регионах страны, вдали от центра внимания изданий в столице Киеве", - отмечено в публикации.

По словам Катерины Дьячук, аналитика Института массовой информации, которая занимается мониторингом украинских изданий, нападение на Комарова стало худшим случаем насилия в отношении журналиста с 2017 года.

"Здесь сильное чувство неуверенности, и оно основано на таких событиях. Существует ощущение, что каждый человек, высказывающий твердое мнение о местных властях, о коррупции, находится в опасности", - рассказал "Аль-Джазире" за несколько дней до смерти Комарова Сергей Макаренко, соучредитель местного информационного агентства "1800".

"Криминальные группы имеют здесь большое влияние, даже если они остаются в основном невидимым", - добавил главный редактор "Громадське Черкасси" Алексей Хуторный.

Как сообщил в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, французский журналист Фабрис Депрез специально для сайта подготовил отчет об убийстве Вадима Комарова в Черкассах.

"В материале много цитат национальных и локальных экспертов. Фабрис специально приезжал в Черкассы за комментариями местных журналистов - Назария Вивчарика, Сергея Макаренко, Валерия Макеева, Алексея Хуторного и городского головы Анатолия Бондаренко. Из нашего разговора в НСЖУ французский коллега сделал упор на следующей моей цитате: "Украина - страна прецедентов. Если лидер будет защищать журналистов и акцентировать внимание на этой теме, то на всех уровнях государства также будут пытаться защищать журналистов", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Напомним, что в Черкассах прошла церемония прощания с убитым журналистом Комаровым. Фото.

Также Вадим Комаров стал в 2019 году вторым в Европе журналистом, погибшим из-за профессиональной деятельности.