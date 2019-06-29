Верховный суд 29 июня отклонил жалобу члена партии "Оппозиционный блок" Виктории Слободенюк об отмене регистрации сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко кандидатом на выборы. Об этом пишет 112.ua.

"Ни одного документа, который бы подтверждал, что при регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты были определенные нарушения, истец так и не предоставил. Все время речь шла о каких-то предположениях, что показалось, что в протоколе неверно изложена информация, что с реестром были какие-то совершены действия.... Все это были только предположения и желания наших оппонентов найти хоть какие-то основания для того, чтобы создать проблемы для Бойко и его команды", – сказал представитель Бойко в суде Александр Пузанов.

В "Оппозиционной платформе" утверждают, что за попыткой снять первого номера их предвыборного списка стоит "группировка Мураева-Вилкула".

"Будучи под санкциями России, группа Мураева-Вилкула не способна принести ни мира, ни облегчения жизни украинцев, поэтому пытается любой ценой еще на пять лет законсервировать политику войны и тарифного геноцида. Псевдооппозиционеры ведут грязную кампанию против "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ее кандидатов, развешивая провокационные борды в Одессе, круша нашу рекламу в Мариуполе, сжигая машины наших кандидатов в Донецкой области, угрожая и запугивая наших сторонников", - заявила пресс-служба партии.

Под группировкой "Вилкула-Мураева", вероятно, имеется в виду конкурирующий с "Оппозиционной платформой" "Оппозиционный блок" (там первым номером идёт Мураев, а вторым Вилкул).

Ранее представители "Оппозиционного блока" отрицали, что они стоят за попытками снять с выборов Бойко.

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" ранее заявляла, что конкуренты через суд хотят не допустить Бойко к выборам.

Ранее "Страна" сообщала, с кем идет на выборы "Оппозиционный блок" и какие у него шансы.