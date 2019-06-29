С России могут в любой момент снять санкции. Об этом заявил французский премьер Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

По словам французского министра, санкции против России были лишь временным этапом и их могут снять неожиданно, в один прекрасный день.

"Это временный этап, который может быть отменен в любой момент", - отметил Филипп.

Он добавил, что французская и российская стороны знают, почему эти санкции были введены. Он подчеркнул, что необходимо использовать возможность, чтобы "диверсифицировать" отношения двух стран.

Напомним, что решение ЕС о продлении экономических санкций против России вступило в силу.

Также возвращение России в ПАСЕ позволит депутатам РФ обойти персональные санкции ЕС.