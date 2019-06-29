Украинская греко-католическая церковь будет просить у Ватикана статус патриархата. Об этом в интервью "Религиозно-информационной службе Украины" сообщил верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук).

"Мы просим его (понтифика – Прим. Ред.) об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем….С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", - сказал глава УГКЦ.

По его словам, патриархат - это тот способ существования, который уже сейчас ведет церковь, именно поэтому УГКЦ должна получить такой статус.

"Очевидно, что мы в общении с Апостольской столицей, но центр глобального единства нашей Церкви происходит через предстоятеля. Поэтому наши епископы со всего мира отвечают не только за свою епархию, но за всю нашу Церковь во всем мире. То есть, когда нужно выбрать нового епископа для Австралии, то наши епископы со всего мира ищут лучшего кандидата и голосуют за этот выбор. Поэтому это способ существования как патриаршей Церкви", - сказал архиепископ Святослав.

По его словам, употребление в некоторых документах УГКЦ и во время литургии титула патриарха, это уже традиция, "потому что народ имеет право на это - молиться за патриарха, и такого типа терминология соответствует нашей церковнославянской традиции", а "терминология верховного архиепископства происходит из греческого мира и она до конца не соответствует нашим реалиям".

Встреча иерархов УГКЦ с Папой Римским Франциском состоится в Риме 5 и 6 июля.

Напомним, Филарет восстановил Киевский патриархат.

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