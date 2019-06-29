Президент РФ Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы никак не связано с темой пленных украинских моряков. Об этом пишет "Интерфакс".

"При чем здесь ПАСЕ и украинские моряки?", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, действительно ли условием возвращения РФ в ПАСЕ было освобождение украинских моряков.

Он также намекнул на возможный обмен моряков на задержанных в Украине россиян.

"У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине", - сказал президент РФ.

Напомним, Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть пленных украинских моряков. Он заявил, что вопрос будет решен "в рабочем режиме".

Также мы писали, что Путин признал, что Трамп сделал приоритетной тему украинских моряков на саммите G20 в Осаке.