Так как Дания за два года так и не приняла решение о строительстве газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку. Об этом пишет DW.

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".

Так, основной маршрут газопровода, должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм. Однако у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Напомним, эксперты пяти стран предупредили Европу об угрозе со стороны "Северного потока-2".

Также мы писали, что пуск газопровода "Северный поток - 2" могут перенести на 2020 год.