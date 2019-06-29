Программное обеспечение для скандального Boeing 737 MAX делали индийские программисты за 9 долларов в час. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания увольняла профессиональный работников и просила поставщиков сократить расходы. В авиакомпании приглашали инженеров с недостаточными знаниями для работы в аэрокосмической отрасли.

Отмечается, что программное обеспечение, послужившее причиной гибели двух самолетов, а также нескольким внештатным ситуациям крайне опасным для жизни всех пассажиров и экипажа, было отдано на аутсорсинг в Индию.

Местные программисты работали за 9 долларов в час, что в среднем в 4 раза дешевле аналогичной работы в США.

По словам Марка Рабина, бывшего инженера по разработке программного обеспечения Boeing, работавшего в группе летных испытаний, которая поддерживала MAX, софт писали недавние выпускники колледжа, нанятые индийским разработчиком программного обеспечения HCL Technologies Ltd.

Минимальная зарплата в США на федеральном уровне составляет $7,25 в час, однако большинство штатов в своем законодательстве прописали более высокий уровень оплаты. Ниже этого уровня на территории штата наемным работникам платить не имеют права.

Самые высокие минимальные ставки в округе Колумбия - $13,25, в штатах Массачусетс и Вашингтон - $12, в штате Нью-Йорк - $11,10, в Калифорнии, Аризоне, Колораде и Мэн по $11 .

Рабин отмечал, что "требовалось много проверок, потому что код не был выполнен правильно".

Напомним, что власти США подозревают некачественную сборку Boeing 787 Dreamliner.

Также 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за аварий 737 MAX.