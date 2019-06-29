Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти задержанного в отделении полиции в Константиновке. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В четверг, 27 июня, в одном из служебных кабинетов Константиновского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа.

"В ходе допроса подозреваемый, на которого было надето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - сказано в сообщении.

Следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия. Выясняются все обстоятельства инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

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