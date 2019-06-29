На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошла массовая драка, ее поводом послужила фотография, опубликованная в мессенджере. Об этом пишет "Интерфакс-Казахстан".

Сообщается, что сотрудник компании из Ливии опубликовал в профиле в Whatsapp фотографию, на котором он запечатлен с местной девушкой-оператором компании.

Он держит в руках рацию, антенна которой направлена в сторону лица девушки. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы.

Мужчины люди жестоко избили ливийца и еще нескольких иностранных рабочих. Руководством компании было принято решение вывезти иностранных сотрудников с территории. В автобусы полетели камни, в адрес иностранцев - крики и свист.

В пресс-службе компании "Тенгизшевройл" проинформировали, что несколько человек в результате инцидента получили травмы.

Видео: YouTube/ Silk Road

Напомним, в Херсонской области выпускной вечер закончился массовой дракой родителей и школьников.

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