В США в Пентагоне создали лазер, который распознает людей на расстоянии по сердцебиению. Об этом пишет портал MIT Technology Review.

Новая технология получила название Jetson, и использует лазерную виброметрию для фиксации движения кожи, вызванного биением сердца. Работает такая технология на расстоянии 200 метров.

Однако у Jetson есть свои недостатки, связанные с условиями использования этого способа идентификации. Технология работает через обычную легкую одежду, но, например, человека, одетого в зимнее пальто или куртку, она уже не сможет распознать. Также для распознания нужно около 30 секунд и человек должен не двигаться.

Кроме того, эффективность идентификации будет зависеть от того, имеется ли "отпечаток" сердца в базе данных. При этом разработчики Jetson обещают точность распознавания при правильных условиях более 95%.

Напомним, что в Пентагоне заявили, что Россия может применить ядерное оружие в локальных конфликтах.

Также в Пентагоне сообщили, на что именно потратят деньги военного бюджета.